MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası
ABONE OL
18.02.2021 - 15:39 | | AA

Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası

Polonya'da eğitim gördüğü okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 2019'da Kızıltaş'ı öldüren Emil B. mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Başkent Varşova'da düzenlenen duruşmada, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin avro, erkek kardeşine ise 12 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kameradaŞişli'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

    Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    Son dakika... Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı!

    Son dakika... Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet