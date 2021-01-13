13.01.2021 - 15:16 | | İHA
Polonya’nın başkenti Varşova kara teslim
Polonya’nın başkenti Varşova’da şiddetli kar yağışı sonucu şehir beyaz bir örtüyle kaplandı, başkent kara teslim oldu.
Polonya’nın çeşitli şehirlerinde haftalardır kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışı bu defa da başkent Varşova ve çevresinde etkisini gösterdi. Kara teslim olan başkentte cadde ve evleri bembeyaz bir örtü kapladı. Özellikle şehrin doğu kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle yollarda buzlanma olurken, ulaşım olumsuz etkilendi.
Yoğun kar yaşını fırsata çevirenler de oldu. Varşova sakinleri, dondurucu soğuğa aldırmadan sokaklara döküldü. Kar yağışına en çok sevinen ise her zamanki gibi çocuklar oldu. Kartopu savaşı yapan ve kızakla kayan çocuklar, karın tadını çıkardı.
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