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22.12.2020 - 22:24 | | AA

Pompeo ile IKBY Başbakanı Barzani bölgesel güvenlik meselelerini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani arasındaki telefon görüşmesinde Irak'ın bütçe meselesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Pompeo ile IKBY Başbakanı Barzani bölgesel güvenlik meselelerini görüştü

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown tarafından Pompeo-Barzani görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Irak Hükümeti ile IKBY arasında bütçe mutabakatına varılmasına yönelik çabaları takdir etti ve tarafları adil bir sonuca bağlı kalmaya teşvik etti." ifadesi kullanıldı. 

Pompeo ile Barzani'nin bölgesel güvenlikle ilgili meseleleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, ikilinin DEAŞ Karşıtı Koalisyon ile Irak ve IKBY yönetimleri arasındaki yakın iş birliği konusunu da değerlendirdiği kaydedildi. 

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceğini belirtmişti.

 

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