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27.09.2020 - 19:52 | | AA

Pompeo ve Stoltenberg telefonda Doğu Akdeniz'i görüştü

BD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Pompeo ve Stoltenberg telefonda Doğu Akdeniz'i görüştü

 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Transatlantik iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile NATO'nun birliğinin öneminin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'un, Türk ve Yunan liderlerin görüşmelere başlayacaklarına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı ve gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Corona virüs kurallarına uyulmayınca hemen boşaltıldıŞanlıurfa'da, sosyal mesafe ve maske kuralının unutulduğu kuş pazarı, ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.
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