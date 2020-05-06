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06.05.2020 - 19:16 | | AA

Pompeo virüs sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (covid-19) salgını başladıktan sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacağı bildirildi.

Pompeo virüs sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak

 

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Pompeo, Kovid-19 salgını sırasında ilk yurt dışı ziyareti kapsamında haftaya İsrail'e gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı'nın salı günü İsrail'de olacağı, çarşamba da Washington'a döneceği ifade edildi.

Pompeo'nun, ziyaret sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşeceği aktarıldı.

Haberde, dünyanın gündemini meşgul eden Kovid-19 salgını sırasında gerçekleşecek ziyaretin nedeninin ise bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan Pompeo, İsrail'i ziyaret edeceği haberine ilişkin soruya, "Şu anda açıklayacak seyahat planım yok ama gelecek günlerde açıklarız, görürsünüz." karşılığını vermekle yetindi.

Ziyareti kesinleşirse Pompeo, Kovid-19 salgınında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olacak.

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