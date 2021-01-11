Pompeo’ya çağrı: Trump’ı kına!..

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası ortalık durulmuyor. Tutuklamalar sürerken, New York başta olmak üzere bazı kentlerde Donald Trump karşıtı gösteriler de dikkat çekiyor. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevli 100 kadar diplomat, Bakan Mike Pompeo’ya hayli anlamlı bir çağrı yaparak, “benzer olaylarda yabancı liderlere yapıldığı gibi, Trump’ın da kınanmasını” istedi.

CNN’in haberine göre Amerikan Dışişleri’nde görevli 100’den fazla diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, Trump’ın olaylardaki rolünü “tıpkı benzer olaylarda yabancı liderleri kınadığı gibi” kınamaya çağırdı. Diplomatların, Vietnam Savaşı sırasında hükümetin politikalarına aykırı görüşlerin ele alınması için kurulan “muhalefet kanalı” isimli platform üzerinden dolaşıma soktuğu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu muhatap aldığı mektupta, “ABD Dışişleri, ABD hükümetine yönelik şiddetli saldırıda Başkan Trump’ın rolünü açık seçik kınamalıdır” denildi.

Trump’ın adının mutlaka anılması istenen mektupta, “Tıpkı barışçı protestolara müdahale etmek, seçmenlerin iradesini hiçe saymak için şiddet ve sindirmeye başvuran yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı’nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Başkan Trump’ı da adıyla anmalı” ifadesi yer aldı.

Mektupta, “Biz ABD’li diplomatların bizim sistemimizde kimsenin, Başkan’ın bile yasaların üzerinde olmadığı ya da kamusal eleştiriden muaf olmadığı mesajını dünyaya iletmesi kritik önemdedir” vurgusu yapıldı.

Trump’ı, destekçilerini Kongre’yi basmaya teşvik etmekle suçlayan diplomatlar, bunun “ABD’nin demokrasisine ve yurtdışındaki imajına hesap edilemez zarar verdiğini” dile getirdi. Öte yandan Pensilvanya Senatörü Cumhuriyetçi Pat Toomey, Trump’ın azledilebilmesi için yeterli zaman olmadığına işaret ederek, “Sanıyorum ülkemiz için en iyisi, Başkan’ın istifa etmesi ve bir an önce gitmesi” dedi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

ABD Kongre binasına yapılan baskın sonrası tutuklama ve gözaltılar sürüyor. Baskında boynuzlu ve kürklü şapkayla görüntülenen, kamuoyunda “baskının sembollerinden” biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği, kamuoyunda “baskının sembolleri” arasında gösterilen Angeli’nin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Kongre baskınının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı, tutuklandı. Bu kişiler arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kürsüsünü çalan göstericinin yanı sıra Pelosi’nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett de var. Olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Trump yanlısı göstericilerle Kongre binasına giren Batı Virginia Eyalet Meclis üyesi Derrick Evans, istifa ettiğini duyurdu. Kongre baskınında yer almak ve Facebook’taki canlı yayında halkı kışkırtmakla suçlanan Evans, istifa etmesinin en doğru karar olacağını açıkladı.

‘Pence törene katılacak’ iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın katılmayacağını açıkladığı 20 Ocak’taki Joe Biden’ın başkanlık yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katılacağı iddia edildi. Amerikan medyasına konuşan Pence’e yakın kaynaklar, başkan yardımcısının törene katılmak üzere hazırlık yaptığını ifade etti. Öte yandan, Trump ile Pence’in kanlı Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak gününden bu yana ne yüz yüze ne de telefonda görüştüğü ileri sürüldü.