MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren iki kadını kurtardı
ABONE OL
18.08.2020 - 11:34 | | DHA

Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren iki kadını kurtardı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve bölgesindeki bir sahilde kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren iki kadının kurtarılmasına yardım etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren iki kadını kurtardı

Olay ülkenin Algarve bölgesinde bulunan Praia do Alvor sahilinde meydana geldi. 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren iki kadını fark edip, hemen suya atladı. Marcelo Rebelo de Sousa ile çevredekiler, kadınları kurtardı.

Ülkenin, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntıya giren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla bölgede tatilde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların Praia do Alvor'a sürüklenmeden önce yakındaki bir sahilde akıntıya kapıldıklarını söyledi. Kadınların kanosunun alabora olduğu ve çok su yuttukları ifade edildi.

Akılalmaz olay! Başına kedi düştü, gözünü hastanede açtıÇin'de köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen adam, 23 gün hastanede kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bartın- Kastamonu sınırlarında küpeli su yılanı görüldü!

Bartın- Kastamonu sınırlarında küpeli su yılanı görüldü!

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçlarını neden açıklamadı?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçlarını neden açıklamadı?

Sıradaki Haber