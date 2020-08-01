Portekiz'de hızlı tren bakım aracıyla çarpıştı

Avrupa ülkesi Portekiz'de Alfa Pendular şirketine ait bir hızlı tren, Cuma günü akşam saatlerinde bir bakım aracıyla çarpıştı.

Kazanın duyulmasıyla yüzlerce kurtarma personeli, helikopterler ve ambulanslar olay yerine sevk edildi.

Yerel basın, 212 yolcusuyla hareket eden trenin önüne Coimbre kentine bağlı Soure kasabası yakınlarında bakım aracının çıktığını bildiriyor.

Korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti, en az 37 yolcu yaralandı. Hastaneye taşınan ağır yaralı yedi kişi arasında trenin makinisti de bulunuyor.