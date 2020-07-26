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26.07.2020 - 17:29 | | AA

Portland gösterileri ABD çapında yayılıyor

Başkan Trump'ın federalleri göndermesiyle ABD gündeminin ilk sırasına yerleşen kentteki protestoculara, New York, Seattle, Los Angeles ve Austin'de sokağa inen binlerce kişiden destek geldi.

Portland gösterileri ABD çapında yayılıyor

ABD'de iki aydır polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Portland'e gönderilen federal güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi New York'tan Los Angeles'a birçok kentte protesto edildi.

Portland'de Trump yönetiminin gönderdiği federal güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sürerken New York, Seattle, Los Angeles ve Texas eyaletinin Austin kentinde de binlerce kişi sokağa çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Seattle'da göstericiler camları kırıp, bazı yerleri ateşe verdi, Austin'de ise protesto sırasında bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gösteriler sırasında polis biber gazı kullanırken, protestocular ise polise taş, şişe ve diğer patlayıcı maddelerle karşılık verdi.

Şiddet olaylarının yaşandığı Seattle'da protestocular ve polisler arasında yaralananlar oldu, 45 gösterici gözaltına alındı.

Seattle Polis Şefi Carmen Best, yaptığı açıklamada, "Bu noktada olayları isyan olarak değerlendiriyoruz ve dağıtma emri aldık.'' dedi.

Los Angeles'ta da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı, polisin sert müdahalesine protestocular su şişeleri fırlatarak ve binaların camlarını kırarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir Twitter kullanıcısının "Antifa ırkçı bir terörist grup'' mesajını yeniden paylaştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte protestolar düzenlenmişti.

Trump protestoların iki aydır devam ettiği Portland'e federal güvenlik güçleri göndermişti.

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