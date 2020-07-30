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30.07.2020 - 09:55 |

Portland'dan federal kuvvetlerin bir kısmı çekiliyor

62 gündür protestoların sürdüğü ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland'da federal güvenlik güçlerinin bir kısmı çekilmeye hazırlanıyor.

Portland'dan federal kuvvetlerin bir kısmı çekiliyor

Trump yönetimi bugün itibarıyla bazı güvenlik güçlerini şehirden çekeceğini açıkladı; yerel polisin federal binaları koruması gerektiği, bu yüzden çekilmenin koşullu olacağı belirtildi.

Siyahların Hayatı Önemlidir kampanyasına destek amacıyla yapılan protestolara ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği federal kuvvetlerin müdahale etmesi gerilimi artırmıştı.

Federal güçler çok sayıda annenin bir araya gelerek düzenlediği bir eyleme de bazı binalara saldıran sopalı kişilerin eylemlerine de benzer bir şekilde müdahale etmişti.

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler "Durumu tırmandırıyorlar" diyerek bu güçlerin şehirden çekilmesini istemişti.

Siyah Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü mayıs ayından bu yana Portland'da geceleri polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler yapılıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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