07.08.2020 - 09:56 | | AA
Porto Riko'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ülkenin güneyindeki Guayanilla şehrinin yakınlarında 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Depremin şiddeti başlangıçta 5,1 olarak açıklanmıştı.
Çok sayıda Porto Rikolu, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.
Yetkililer, can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapmadı.
Porto Riko’da 7 Ocak'ta merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği duyurulmuştu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 300 ev zarar görmüştü.
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