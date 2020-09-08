MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Posta kutusunu açınca şoke oldular! Trump'ın yardım çeki yanlış yere gidince...
ABONE OL
08.09.2020 - 18:37 | | DHA

Posta kutusunu açınca şoke oldular! Trump'ın yardım çeki yanlış yere gidince...

Amerika Birleşik Devletlerinde dar gelirliler için verilen corona virüs (Covid-19) yardım paraları yanlışlıkla Avusturyalı emeklilere de gönderildi. ABD Başkanı Donald Trumpın imzası bulunduğu yardım çekleri, şaşkınlık yarattı.

Posta kutusunu açınca şoke oldular! Trump'ın yardım çeki yanlış yere gidince...

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dar gelirli ailelere ödenen 1200 dolarlık yardımın yanlışlıkla Avusturya'da yaşayan 1000 kişinin adresine gönderildiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trumpın imzası bulunduğu yardım çekleri, ülkede şaşkınlık yarattı. 

YARDIM BİLGİSAYAR HATASINDAN KAYNAKLANDI

Avusturya'daki iki bankada 100'den fazla emekli ABD'den gönderilen çekleri nakit paraya dönüştürdü. ABD Başkan Trump'ın bu yardımı vergi veren dar gelirlilere yaptığı bilinirken, çeklerin Avusturya'ya gönderilmesinin bilgisayar hatasından kaynaklandığı ifade edildi. ABD hükümeti, yıllık geliri 75 bin dolara kadar olan dar gelirli ailelere koronavirüs salgını sürecinde 1200 dolar ödeme yapmıştı.

"POSTA KUTUMDA TRUMP İMZALI 1200 DOLAR ÇEK BULDUM"

Trump imzalı yardım çekini alan Avusturya'nın Linz kentinde yaşayan 73 yaşındaki bir emekli Manfred Barnreiter yaşadıklarına ilişkin, posta kutusunda ABD Hazine Bakanlığından gelen zarfı gördüğünü ve para yardımı yapıldığını görerek şaşırdığını ifade etti. Barnreiter, Posta kutusunu açtım ve aniden ABD Hazine Bakanlığından gönderilen zarfı gördüm. İçerisinde 1200 dolarlık, Donald Trump imzalı çek bulunuyordu dedi. Gördüğüne inanmadığını ifade eden Barnreiter çekin sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya giderek, çeki bozmayı denediğini ve paranın hesabına yatmasıyla bir kez daha şaşkına döndüğünü ifade etti.

BANKA YÖNETİCİSİ: VERİ İHLALİ KAYNAKLI OLABİLİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raiffeisenlandesbank yöneticisi Paul Kaiser, ABD hükümetinin veri ihlali sonucu Avusturya emeklilerine çek verdiğini düşündüğünü ifade etti.

 

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Yüz yüze eğitimin ayrıntılarının yapıldığı açıklamada, ' 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz' denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soruları - cevapları 2020 açıklandı mı? KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS soruları - cevapları 2020 açıklandı mı? KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Son dakika: Malatya'da korkutan bir deprem daha

Son dakika: Malatya'da korkutan bir deprem daha

Sıradaki Haber