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03.11.2020 - 07:00 |

Prens ‘gizli’ce Kovid-19’a yakalanmış!

İngiltere Prensi William’ın, Nisan ayında Kovid-19’a yakalandığı ancak kamuoyunda endişe yaratmamak için durumu gizlediği ortaya çıktı.

Prens ‘gizli’ce Kovid-19’a yakalanmış!

BBC’ye konuşan kraliyet kaynakları, 38 yaşındaki William’ın virüse yakalandığını doğrularken, tedavisinin saray doktorları tarafından yapıldığı, Norfolk’taki Anmer Hall’da bulunan aile konutunda karantinada kaldığı bildirildi. Prens William’ın hastalığı süresince nefes alma zorlukları yaşadığı ancak buna rağmen Nisan ayı boyunca 14 telefon görüşmesi yaptığı ve video-konferansa katıldığı açıklandı. Prens William’ın babası Prens Charles da Mart ayında Kovid-19’a yakalanmıştı.

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