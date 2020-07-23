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23.07.2020 - 17:58 | | Beril SÖNMEZ, (DHA)

Prens Harry’nin eşi Markle’dan 'daha az zeki' olduğu iddiası

İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında yazdığı biyografik kitaplarla ünlenen Lady Colin Camplbell (70), Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.

Prens Harry’nin eşi Markle’dan 'daha az zeki' olduğu iddiası

 

Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında ‘en çok satanlar listesine’ giren “Diana in Private: The Princess Nobody Knows” adlı kitabı yazmıştı. Lady Campbell, yeni kitabı “Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye” adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.

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