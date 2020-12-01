Prensese babasından evlilik için destek

Mako’nun 2018’de evleneceği duyurulmasına rağmen düğününün birçok kez ertelenmesi nedeniyle kraliyetin evliliği onaylamadığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Akişino, “Anayasa, evliliğin sadece iki tarafın rızasıyla olacağını söylüyor. İstedikleri buysa ben onlara sadece saygı duyarım” dedi. Öte yandan, Komuro’nun üniversite okuyabilmek için annesinin borçlanması nedeniyle bu yıl da düğünün ertelendiği konuşuluyor. Prenses Mako bir soyluyla evlenmediği için unvanlarını ve kraliyetten gelen tüm maddi desteğini kaybedecek.