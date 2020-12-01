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01.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Prensese babasından evlilik için destek

Japonya’da sıradan bir vatandaş olan sevgilisi Kei Komuro ile evlenmek için unvanlarından vazgeçen Prenses Mako’ya babası Veliaht Prens Akişino’dan destek geldi.

Prensese babasından evlilik için destek

Mako’nun 2018’de evleneceği duyurulmasına rağmen düğününün birçok kez ertelenmesi nedeniyle kraliyetin evliliği onaylamadığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Akişino, “Anayasa, evliliğin sadece iki tarafın rızasıyla olacağını söylüyor. İstedikleri buysa ben onlara sadece saygı duyarım” dedi. Öte yandan, Komuro’nun üniversite okuyabilmek için annesinin borçlanması nedeniyle bu yıl da düğünün ertelendiği konuşuluyor. Prenses Mako bir soyluyla evlenmediği için unvanlarını ve kraliyetten gelen tüm maddi desteğini kaybedecek.

 

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