Prof. Uğur Şahin: Aşıyı birkaç saatte tasarladım

Şahin, “25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayımladığı koranavirüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra ise en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım” dedi. Şirketlerinde aşıyı üretecek kapasitede eleman çalışmadığını anlatan Şahin, “O sıralar bir grip aşısı üzerine çalışıyorduk ve yeterli elemanımız yoktu” ifadelerini kullandı. Şahin, aşıyı 11 ayda bulmalarının sebebi olarak 30 yıldır bağışıklık sistemi güçlendirme ve kanser çalışmalarını gösterdi. Prof. Şahin, kendilerine uzun yıllardır sağlanan destek olmaksızın, bu denli kısa sürede aşıyı geliştirmenin mümkün olmayacağını vurguladı.

BioNTech’in üst düzey ismi Prof. Özlem Türeci de aşının yan etkilerinin geçici olduğunu vurguladı. Türeci, Reuters’a yaptığı açıklamada da “Maraton bizim için bitmedi. Burada BioNTech bünyesindeki ekibimiz gece gündüz ve hafta sonu da dahil olmak üzere çalışıyor, izinler kaldırıldı. Ekibimiz Noel boyunca da teslimatın hızla olabilmesi için çalışmalarını sürdürecektir” dedi.