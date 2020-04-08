MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Profesörün corona virüsün Çin’e sattığı iddiası yalanlandı
ABONE OL
08.04.2020 - 12:28 | | İHA

Profesörün corona virüsün Çin’e sattığı iddiası yalanlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Charles Lieber’in 28 Ocak’ta akademik alanda suç işlediği, Çin'den fon alımına ilişkin “yanlış beyanlarda” bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı

Profesörün corona virüsün Çin’e sattığı iddiası yalanlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Dr. Charles Lieber’in virüsü Çin’e sattığı için tutuklandığı iddialarını yalanladı. Lieber’in tutuklanmasının virüs ile bağlantısı olmadığı ve 28 Ocak’ta akademik alanda suç işlediği, Çin'den fon alımına ilişkin “yanlış beyanlarda” bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

Çin’den dünyaya yayılan ve kısa sürede dünya genelinde etkili olan corona virüs salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünya genelinde 1 milyondan fazla corona virüs vakasının görüldüğü ve 82 binden fazla da kişinin hayatını kaybettiği virüsü Çin’e, Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Dr. Charles Lieber’in sattığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan bu iddiaya göre, Charles Lieber virüsü ABD’de üretti ve Çin’de bulunan Wuhan Teknikle Üniversitesi’ne yüklü miktara sattı. Söz konusu iddia, sosyal medya hesaplarından 7 Nisan’da çeşitli dillerde 79 binden fazla paylaşıldı. Daha sonra 60 yaşındaki Lieber’in tutuklandığı öğrenildi.

Sosyal medyadan yapılan iddiaların ardından gerçek ortaya çıktı. Lieber’in tutuklanmasının virüs ile bağlantısı olmadığı ve Charles Lieber’in 28 Ocak’ta akademik alanda suç işlediği, Çin'den fon alımına ilişkin “yanlış beyanlarda” bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Charles Lieber ve iki Çin vatandaşının 28 Ocak sabah saatlerinde tutuklandığı duyuruldu. Dr. Charles Lieber’in tutuklanma nedeninin ise Çin'den fon alımına ilişkin “yanlış beyanlarda” bulunmak olduğu açıklandı.

Bakan Akar'dan önemli açıklamalarDiyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi. MSB'de corona virüs tedbirleriyle ilgili Bakan Akar, "İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Aksaklık olmadan sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Akar 1 Ocak'tan itibaren 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TRT EBA TV canlı yayın izle! 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

TRT EBA TV canlı yayın izle! 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Karantinada doğan Azra Bebek de tahliye oldu!

Karantinada doğan Azra Bebek de tahliye oldu!

Sıradaki Haber