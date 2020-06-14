MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 89 yaralı
ABONE OL
14.06.2020 - 17:39 | | İHA

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 89 yaralı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde gerçekleştirilen gösterilerde askerlerle protestocular arasında çıkan çatışmada 20'si asker 89 kişi yaralandı.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 89 yaralı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde halk, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü. Protestolar sırasında bankalar ateşe verilirken, Trablusşam'ın El Nur Meydanı ve Tabana bölgelerinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Protestocular güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli atarken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Lübnan Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde El Nur meydanı ve Tabana bölgelerinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmada 20'si asker 89 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Lübnan'da 1 ABD doları bin 500 Lübnan lira'sına denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirası'nın üzerine çıktı. Ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı krizi daha da derinleşti.

    Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken vurularak öldü!

    16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken vurularak öldü!

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Son dakika: Bingöl'de 5.9 büyüklüğünde deprem

    Son dakika: Bingöl'de 5.9 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber