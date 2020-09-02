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02.09.2020 - 11:59 | | AA

Protestocular Portland Belediye Başkanı'nı hedef aldı

Irkçılık karşıtı göstericiler başkan Wheeler'in oturduğu apartmanın camlarını kırdı, girişteki mağazayı ateşe vermeye kalktı. Çok sayıda protestocuyu gözaltına alan polis bir eylemciyi yumrukladı.

Protestocular Portland Belediye Başkanı'nı hedef aldı

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericiler Belediye Başkanı Ted Wheeler’in yaşadığı apartmana yaktıkları nesneleri attı ve binanın camlarını kırdı.

Portland’ın Pearl District semtinde yaşayan Wheeler’i 58’inci doğum gününde hedef alan yüzlerce protestocu, Belediye Başkanı’nın oturduğu apartmanın girişindeki mağazaya yaktıkları nesneleri fırlattı.

Binanın dışında yüksek sesle şarkı söyleyen ve slogan atarak Wheeler’in istifasını isteyen göstericiler, apartmanın camlarını kırdı.

Olay yerine giden polis ekipleri göstericileri dağıtarak 19 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, olayı 'isyan' olarak değerlendirdi. Öte yandan sosyal medyaya düşen görüntülerde, gözaltına alınan bir göstericinin polis memuru tarafından yumruklanması dikkati çekti.

Portland’da 29 Ağustos'ta ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıkmış, bu sırada 1 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in üyesi olduğu öne sürülmüştü.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

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