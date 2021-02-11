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11.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Protestolar tetikledi

Berlin hükümeti aldığı sıkı önlemlere rağmen vaka sayısındaki artışın önüne geçemiyor.

Protestolar tetikledi

Hali hazırda ocak ayında Covid-19 bağlantılı ölümlerde yüzde 18’lik bir artış yaşandığı belirtilirken, yapılan son araştırma sonucunda artışın nedenlerinden birinin de protestolar olduğu tespit edildi. Leibniz Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) ve Berlin Humboldt Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada görev alan yetkililer, “Berlin ve Leipzig’de düzenlenen iki büyük protesto gösterisi iptal edilmiş olsaydı yaklaşık 21 bin vakanın da önüne geçilmiş olurdu” açıklamasında bulundu. Ülkede yaz ayından bu yana süren protestolarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gibi genelde katılımcılar maske de takmıyor.

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