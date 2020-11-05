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05.11.2020 - 19:45 | | AA

Protestolara neden olmuştu! İngiltere'de karantina başladı, sokaklar boşaldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki artışların ardından kararlaştırılan ulusal karantinanın başlamasıyla sokaklar boşaldı.

Martın ardından bir kez daha karantinaya giden İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı.

Başkent Londra'da bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmelerin kapalı olduğu görüldü.

Sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde, Londra sokaklarının boş olduğu gözlemlendi.

İkinci ulusal karantina kararı

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları, güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

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