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22.02.2021 - 07:00 |

‘Psikolojik baskı için odasına jilet konuldu!’

Ülkesinden kaçarken 2018’de yakalandığından beri babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum tarafından esir tutulduğu öne sürülen Prenses Latife’nin avukatı İngiliz David Haigh, çarpıcı iddialarda bulundu.

‘Psikolojik baskı için odasına jilet konuldu!’

Haigh, geçtiğimiz günlerde gizlice kaydettiği videonun basına yansıması sonrası hayatından endişe edilen prensesin tutulduğu odaya, gardiyanlar tarafından psikolojik baskı amacıyla bir torba jilet yerleştirildiğini iddia etti. Prenses Latife’nin geçen yıl koronavirüs şüphesiyle hastalandığını belirten avukat, tıbbi yardım alınmasına izin verilmediğinden acil servisi arayıp olası bir virüs hastası için öneriler almak zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca avukat, prensesin tutsak olarak geçirdiği günleri sayabilmesi için gardiyanların kendisine kronometre verdiğini belirtti. Haigh, prensesin önce ‘El Awir’ adlı ücra bir çöl hapishanesinde tutulduğunu, ardından da Dubai’deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinin yanında bulunan “hapisane villası”na taşındığını ifade etti.

 

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