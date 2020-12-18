Putin: Erdoğan’ın özü sözü bir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla yıllık basın toplantısı düzenledi. 4 buçuk saat süren toplantıda soruları yanıtlayan Putin, kötü geçen 2020 yılı, Navalnıy, Erdoğan ile ilişkileri, Karabağ dahil birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, “Ülke liderlerinden hangisi en zor ve hangisi en uygun müzakerecidir?” sorusunu yanıtlayarak, tüm liderlerin eğitimli ve görüşmelerde hazırlıklı olduğunu söyledi. “Tüm liderlerin hedefi, kendi ülkelerin sorunlarını farklı yöntemlerle çözmektir. İyi ve kötü lider yok” diyen Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan örnek verdi. Erdoğan ile bazı konularda görüşlerin uyuşmadığına dikkati çeken Putin, “Bazen görüşlerimiz zıt olabiliyor, ancak Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir. Erdoğan, ülkesi için bir şey uygun olduğunda sonuna kadar gider. Bu, tahmin edilebilirlik unsurudur. Bu, karşında kimin olduğunu anlamak için önemlidir” dedi.

‘Statü korunsun’

Putin, Dağlık Karabağ’daki mevcut statünün değişmemesi gerektiğini belirterek, “Statükonun Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında iletişimin sağlanması şartıyla kayda alınması ve geleceğe taşınması gerekiyor” dedi. Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’da 7 bölgenin verilmesi ve Dağlık Karabağ’ın statüsünün değişmemesi yönünde pozisyon sergilediklerini belirten Putin, “Mevcut statükonun, Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında iletişimin sağlanması şartıyla kayda alınması ve geleceğe taşınması gerekiyor. Bunun için Ermenistan ile Dağlık Karabağ’ı bağlayan Laçin koridorunun oluşturulması planlandı” ifadelerini kullandı.

Putin, ateşkes sürecinin şimdiye kadar bir kez ihlal edildiğine vurgu yaparak, “Bunun tekrarlanmayacağını ve tarafların masaya oturacağını umuyorum. Bu Rusya’nın mı AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının mı arabuluculuğunda olur, fark etmez” diye konuştu.

Putin öte yandan ABD’yi ‘yeni bir silah yarışı başlatması’ nedeniyle suçladı. Yeni bir silahlanma yarışının başlaması ihtimaline dair soruyu yanıtlayan Putin, “Bu zaten başladı. Çok açık” derken, Rusya’nın hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldığını ifade etti. ABD ile Rusya arasında 2010’da imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, bu anlaşmanın Şubat 2021’de sona ereceğini anımsattı. Putin, anlaşmanın uzatılması konusunda ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı 2024 seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verip vermediği sorusu karşısında, henüz net bir karar vermediğini söyledi.

‘Navalni’yi istesek öldürürdük!’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif Aleksey Navalni ve zehirlenmesi hakkındaki sorulara da cevap verdi. Navalni’nin zehirlenmesinin Rus ajanların işi olduğu sonucuna varan Almanya’daki soruşturmaya tepki gösteren Putin, bunun yanlı bir karar olduğunu savundu. Putin, ‘bunun bir soruşturma değil, en tepedeki insanlara bir saldırı yöntemi olduğunu’ savunurken, Navalni’yi Amerikan gizli servislerinden yardım almakla suçladı. Putin, Navalni’in zehirlenmesinde Kremlin’i parmağı olmadığını ifade etti ve ‘onu öldürmek isteselerdi, zehirlemeye ihtiyaç duymayacaklarını’ söyledi.