Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi. İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.
Kalın: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sınırdaki göçmen yoğunluğuna dair, "Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.