Putin ile Merkel Libya'daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel’in yaptığı telefon görüşmesinde Libya’daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır’ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.
Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.
Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.