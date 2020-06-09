MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Putin ile Merkel Libya'daki durumu görüştü
ABONE OL
09.06.2020 - 18:36 | | AA

Putin ile Merkel Libya'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Putin ile Merkel Libya'daki durumu görüştü

 

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel’in yaptığı telefon görüşmesinde Libya’daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır’ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.

Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Postacı fark etti! Günler sonra acı olay ortaya çıktı

Postacı fark etti! Günler sonra acı olay ortaya çıktı

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Yasak dinlemediler çalılık alanda saklandılar! Bekçiler uyardı

Yasak dinlemediler çalılık alanda saklandılar! Bekçiler uyardı

Sıradaki Haber