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24.08.2020 - 18:11 | | AA

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

 

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması çerçevesinde Orta Doğu meselesini ele aldı.

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" dile getirdi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştü.

Bakan Akar'dan sert tepkiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede tatbikat yapacağını açıklamasının, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olduğunu söyledi.
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