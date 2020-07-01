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01.07.2020 - 12:40 | | İHA

Putin, referandum için sandık başında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak referandum için oyunu kullandı.

Rusya’da seçmen, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 yılından itibaren 12 yıl daha görev alabilmesini sağlayacak referandum heyecanı yaşıyor. Ülke genelinde 25 Haziran’da başlayan seçim süreci bugün son buluyor. Seçmenin internet üzerinden de oy kullanabildiği seçim ile ülke tarihinde ilk kez bir seçim 1 hafta sürmüş oldu. Devlet Başkanı Putin, seçim sürecinin son günü olan bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Rus lider başkent Moskova’nın güneybatısında bulunan Rusya Bilimler Akademisi’nde sandık başına gitti.

Moskova’da 1 milyon 5 bin kişi, Nizhny Novgorod bölgesinde ise 139 bin 500 kişi oy kullanmak için kayıt yaptırırken, internet üzerinden kullanılan oylara ilişkin bilgi verildi. Bugüne kadar Moskova’da 1 milyon 109 bin 644 elektronik oy kullanılırken, 1 milyon 90 bin 185 oyun geçerli olduğu ifade edildi.

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