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28.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Putin ve Erdoğan’ın tutumu yapıcı...’

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapıcı tutumunun, uyumlu çözümlerin  bulunmasına izin verdiğini kaydetti.

‘Putin ve Erdoğan’ın tutumu yapıcı...’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapıcı tutumunun tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı “Rossiya 1”e açıklama yapan Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. İkili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti. “İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması olsa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor” diyen Peskov, Rusya ve Türkiye’nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Türkiye’nin bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunabilecek en büyük jeopolitik aktörler olduğuna da dikkat çekti. Peskov, “Rusya ve Türkiye, bölgemizdeki güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayabilecek ve sağlaması gereken en büyük ülkelerdir. En azından savaşın olmaması için gerekeni yapmalılar” diye konuştu.

Dağlık Karabağ anlaşmasına da değinen Peskov,  “Putin’in hem Bakü, hem de Erivan ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ve yapıcı ilişkileri sürdürmesi, çözüm sürecinde arabuluculuk yapmasını mümkün kıldı” dedi.

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