02.10.2020 - 11:58 | | milliyet.com.tr
Putin ve Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın bir an önce iyileşmesinin dilendiği ifade edildi. Boris Johnson da Twitter'dan yayınladığı mesajla Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu