Putin ve Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın bir an önce iyileşmesinin dilendiği ifade edildi. Boris Johnson da Twitter'dan yayınladığı mesajla Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu