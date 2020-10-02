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02.10.2020 - 11:58 | | milliyet.com.tr

Putin ve Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Putin ve Johnson'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın bir an önce iyileşmesinin dilendiği ifade edildi. Boris Johnson da Twitter'dan yayınladığı mesajla Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu

 

6 yaşındaki çocuğun eline dolu silahı verdiSultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
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