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19.08.2020 - 07:00 |

Putin’den Belarus için telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Avrupalı liderlerle Belarus konusunda diplomasi trafiği yaşadı.

Putin’den Belarus için telefon trafiği

Putin’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Belarus’un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi. Tarafların ülkede ortaya çıkan sorunların kısa süre içerisinde çözülmesini destekledikleri kaydedildi. İki liderin görüşmede Libya krizinin çözümüne dair konuları da ele aldıkları aktarıldı.

Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le de görüştü. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Şansölye, krizin üstesinden gelinmesi için Belarus hükümetinin barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınması, siyasi tutukluları derhal serbest bırakması ve  muhalefet ve toplumla ulusal diyaloğa girmesi gerektiğinin altını çizdi” ifadelerini kullandı. Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre ise Rusya tarafı, Belarus’un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin  kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, krizin tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin ile Belarus’taki durumu görüştü. Michel, paylaştığı mesajda “Belarus’taki krizi çözmenin tek yolu barışçıl ve kapsayıcı diyalogdan geçiyor” ifadesini kullandı. Görüşmede Belarus’ta diyaloğun sağlanması için AGİT’in yardımlarından faydalanabilineceğine değinilerek, tarafların irtibatta kalacağı teyit edildi. AB’ye üye ülkelerin liderleri, bugün video konferans yoluyla düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus’taki gelişmeleri görüşecek. Belarus’ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolar devam ediyor.

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