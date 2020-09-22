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22.09.2020 - 21:37 | | DHA

Putin'den BM çalışanlarına ücretsiz aşı önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulunda konuştu. Putin, Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz dedi.

Putin'den BM çalışanlarına ücretsiz aşı önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı teklif etti. Putin şöyle konuştu:

Koronavirüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler personelini, genel merkezini ve bölge yapılarını vurdu. Rusya, BM'ye gerekli tüm nitelikli yardımı sağlamaya hazırdır. Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz. Bu konuda BM meslektaşlarımızdan talepler aldık ve bunlara cevap vereceğiz.

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