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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması!
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02.03.2020 - 11:03 |

Son dakika: Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması!

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Son dakika: Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması!

Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Putin, TASS'a verdiği röportajda, silah üretimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, "Kimse ile savaşmak için hazırlık yapmıyoruz. Kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Rusya’nın tarihte ilk kez dünyada var olmayan silah ürettiğini dile getiren Putin, "ABD, silah konusunda bize yetişmeye çalışıyor. Bu, tarihte hiçbir zaman yaşanmadı." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ermek üzere olduğunu hatırlatan Putin, bu anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. 

Putin, stratejik alandaki dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

5 MART'TA MOSKOVA'DA KRİTİK ZİRVE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞI LAVROV'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Serge Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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