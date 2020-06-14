MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Putin'den Trump'ı kızdıracak yorum: "ABD'de olanlar, bazı derin iç krizlerin tezahürü"
ABONE OL
14.06.2020 - 15:50 | | AA

Putin'den Trump'ı kızdıracak yorum: "ABD'de olanlar, bazı derin iç krizlerin tezahürü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi.

Putin'den Trump'ı kızdıracak yorum: "ABD'de olanlar, bazı derin iç krizlerin tezahürü"

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Putin, ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür." diyen Putin, bunları ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ABD'deki birçok sorunu ortaya çıkardığına dikkati çeken Putin, ülkenin siyasi sisteminde de sorunların olduğuna işaret etti.

Putin, "Sorunun, parti grupların çıkarlarının tüm toplum ve halkın çıkarlarının üstüne çıkarılmasında kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA, YENİ TİP SİLAH KONUSUNDA BİR NUMARA"

Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silah tiplerin geliştirilmesi konusunda ilk sırada olduğunu iddia ederek "Sadece mevcut silahlanma potansiyelimizi modernize etmiyoruz, yeni kompleksleri de devreye sokuyoruz. Bu anlamda, bu göstergeyle dünyada bir numara olduğumuz söylenebilir." dedi.

Askeri alanda önde gelen ülkelerin hipersonik silaha sahip olmadıklarına da dikkati çeken Putin, "Ortaklarımız bu silaha sahip olduklarında, biz büyük ihtimal bu silahlarla mücadele araçlarına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyorGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sivas’tan bir acı haber daha! KKKA’dan ölenlerin sayısı 6 oldu

Son dakika... Sivas’tan bir acı haber daha! KKKA’dan ölenlerin sayısı 6 oldu

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

HES kodu nasıl alınır? Özel araçla seyahat için HES kodu zorunlu mu?

HES kodu nasıl alınır? Özel araçla seyahat için HES kodu zorunlu mu?

Sıradaki Haber