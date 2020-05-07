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07.05.2020 - 07:00 |

Putin’e duyulan güvende koronavirüs etkisi...

Rusya’da kamuoyu araştırmaları yapan “Levada Center”, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyulan güvenin azaldığını açıkladı.

Putin’e duyulan güvende koronavirüs etkisi...

Şirketin araştırmasına göre Nisan ayında yüzde 63 olarak belirlenen Putin’e destek, salgın döneminde yüzde 59’a geriledi. Bu oranın, Putin’in 20 yılda aldığı en düşük güven onayı olduğu belirtildi. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle katılımcılarla yüz yüze görüşme yapmadıklarını belirten Levada’nın Genel Müdür Yardımcısı Denis Volkov, “Putin’in notu sırf bu yüzden yüzde 1 ila 2 oranında düşmüş olabilir” dedi. Bu sonuçta, koronavirüs krizinin yarattığı ekonomik problemlerin etkili olduğu düşünülüyor.

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