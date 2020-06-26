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26.06.2020 - 07:00 |

Putin’e yolu açan referandum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması dün başladı. Putin’in isteği ile hazırlanan anayasa değişiklikleri için referandum sandıkları 7 gün açık kalacak.

Putin’e yolu açan referandum

Ancak Kovid-19 günlük vaka sayısının 7 binin altına düşmediği Rusya’da salgının gölgesinde sandık başına gidilmesi  eleştiriliyor. Bazı bölgelerde, özellikle yaşlılar için seyyar sandıklar devreye alınırken, seçim merkezlerinde de oy sandıklarının sık sık dezenfeksiyon yapıldığı görüldü. Anayasa değişikliği tasarısında Putin’e yönelik özel hazırlanan maddenin değişiklik paketine son anda dahil edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Putin, geçmişteki iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla, anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek. 67 yaşındaki Putin, bu düzenleme ile 2024’te ve daha sonraki dönemde yapılacak seçimlerde aday olabilecek. Böylece bu değişiklik ile Putin’in 2036’ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açılacak. Muhalif kesimlerin tepkisini çeken bu düzenleme, son günlerde ülkenin farklı kentlerinde protestolara neden olmuştu.

 

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