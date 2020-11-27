‘Putin’in gizlenen bir kızı var’ iddiası

Proekt sitesinin haberine göre, Rus lider, 90’lı yılların sonunda Ludmila Putina ile evliyken, bir mağazada temizlikçi olan Svetlana Krivonogikh ile ilişki yaşadı. Putin’in 2010’a kadar süren bu ilişkisinden Yelizaveta Vladimirovna adlı bir kızının olduğu öne sürüldü. Svetlana Krivonogikh’in Putin’den bir kızı olmasının ardından 11 milyon dolarlık servete kavuştuğu iddia edildi. Putin’in kızı olduğu iddia edilen Yelizaveta Vladimirovna’nın da sosyal medyada sahte hesap kullandığı, olayın ortaya çıkması üzerine tüm fotoğraflarını kaldırdığı belirtildi. Kaynaklar, Vladimirovna’nın Putin’e çok benzediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bu iddiaları yalanladı. 2013’te boşandığı Ludmila Putina’dan iki kızı olan Putin’in Özbek jimnastikçi Alina Kabaeva’dan da bir çocuk sahibi olduğu iddia edilmişti.



