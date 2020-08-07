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07.08.2020 - 10:37 |

Radara el hareketi yapan sürücünün cezası 75 kat artırıldı

Almanya'da yaşanan olayda, hız sınırını aşan bir sürücüye kesilecek ceza, sürücünün radar kamerasına el hareketi yaptığının tespit edilmesi üzerine 75 kat artırıldı.

Radara el hareketi yapan sürücünün cezası 75 kat artırıldı

Almanya'nın Oberfranken vilayetinde bir sürücü hız limiti 70 km/s olan bir yolda hız sınırını 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı.

26 yaşında sürücü normal şartlarda 11 km/s'lik hız aşımı için 20 euro'luk bir ceza ödemesi gerekiyor.

Polisten yapılan açıklamada sürücünün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euro'ya yükseldiği belirtildi.

Bu cezaya ek olarak sürücüye 1 aylık trafiğe çıkma yasağı getirildi.

 

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