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21.11.2020 - 07:00 |

Rapor Avustralya’da şok etkisi yarattı

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan raporun yankıları devam ediyor.

Rapor Avustralya’da şok etkisi yarattı

Önceki gün Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklanan rapor 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.
Ortaya çıkan videolarda, askerlerin silahsız sivilleri vurduğu anlar görülüyor.

Raporda bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına “meşru bir hedef” olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

Gelişmelerin ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi arayarak üzüntüsünü dile getirdi. Morrison’un Gani ile yaptığı görüşmede soruşturmaların adaleti sağlayacağını söylediği bildirildi. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne’in de Afgan mevkidaşına bir özür mektubu yazdığı ifade edildi. Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds ise raporu okuduktan sonra “bedenen rahatsız” hissettiğini ifade etti.

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