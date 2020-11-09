09.11.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara
Rejim bölgesinde kalan gözlem noktası boşaltıldı
Moskova ile yapılan anlaşma kapsamında İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinde yeniden organize olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerde kalan gözlem noktalarından çekilmeye devam ediyor.
NAMIK DURUKAN Ankara
Hama’nın kuzey kırsalındaki Morek ve Şir Mağar’dan sonra M4 Karayolu üzerinde bulunan Maar Hattat gözlem noktası da boşaltıldı. Karakoldan sökülen malzemeler güvenli bölgelerdeki karakollara taşındı. TSK’nın çekilme işleminin bugün tamamlanması bekleniyor.
Askeri güçlerin, İdlib’in doğu kırsalındaki Sermin ile batı kırsalındaki Atarib şehrine kadar uzanan sınır hattında konuşlanması devam ediyor.