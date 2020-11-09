Rejim bölgesinde kalan gözlem noktası boşaltıldı

Hama’nın kuzey kırsalındaki Morek ve Şir Mağar’dan sonra M4 Karayolu üzerinde bulunan Maar Hattat gözlem noktası da boşaltıldı. Karakoldan sökülen malzemeler güvenli bölgelerdeki karakollara taşındı. TSK’nın çekilme işleminin bugün tamamlanması bekleniyor.

Askeri güçlerin, İdlib’in doğu kırsalındaki Sermin ile batı kırsalındaki Atarib şehrine kadar uzanan sınır hattında konuşlanması devam ediyor.