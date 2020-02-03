Rejim İdlib’e çok yaklaştı

İdlib’de ateşkes kararına uymayan Beşar Esad rejimi, kente yönelik saldırılarını artırdı. Rejim ordusu, “İdlib’e açılan kapı” olarak bilinen, kente 20 kilometre mesafedeki Serakib kasabasına dayandı.

Stratejik önemdeki Maarat el Numan ilçesine girdikten sonra İran destekli gruplarla ilerleyişini sürdüren rejim güçleri, İdlib çevresindeki Heyş beldesi ile 6 köyü önceki gün muhalif güçlerden aldı. Rejim ordusu, dün ise Serakib kentinin doğusunda Han el Subul eksenindeki Lof ve Kamhane köylerine girdi. Halep kırsalının güneyine yönelen rejim güçleri, Han Tuman ve Halidiye beldeleri çevresindeki muhalif silahlı gruplara yönelik yoğun top ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Rusya destekli rejim ordusunun, İdlib kent merkezine 20 km mesafedeki muhaliflerin denetiminde bulunan Serakib kasabasına dayandığı belirtiliyor. Rusya ve rejim ordusunun saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rejim güçleri, Halep’i Lazkiye’ye bağlayan M4 yolunun güneyinden batıya doğru yayılarak 30 köyün bulunduğu Cebel Zaviye dağını ele geçirmeyi planlıyor. Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplarsa Halep’in ilk savunma hattını kırma amaçlı batı ekseninde operasyon başlattı. Sızmayı başaran muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında dün sabah saatlerine kadar yoğun çatışmalar yaşandı. Rejim güçleri saflarında büyük kayıplar verdiren muhalif gruplar daha sonra geri çekildi.

Bu arada Suriye Milli Ordusu (SMO), El Bab bölgesi ile rejim kontrolündeki Halep’in kuzeydoğusundaki askeri hedeflere saldırı düzenledi. SMO gruplarının bazı bölgelere girerek kontrol sağladığı bildirildi. SMO’nun saldırısıyla İdlib’i almak için ilerleyen rejime karşı yeni bir cephe açılmış oldu.

Rusya bombaladı

SMO’nun saldırısına karşı Şam rejimini destekleyen Rusya’dan karşı hamle geldi. Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan El Bab ilçe merkezi Rus savaş uçaklarınca vuruldu. Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami’nin alt sokaklarına isabet etti.

Türkiye sınırına beton blok

“Barış Pınarı Harekatı” sonrası Ankara ile varılan anlaşma kapsamında Türkiye-Suriye sınırına konuşlanan Rus askeri polisi, iki bölgeyi beton bloklarla kapatmaya başladı. Rus kuvvetleri, sınır hattında geçişi beton bloklarla kapattı. Rusların bölgedeki çalışmaları görüntülere de yansıdı.

TSK’dan takviye

İdlib’in güney ve güneydoğusunda 6 köy ve iki tepenin ele geçirilmesi sonrası harekete geçen TSK, bölgeye takviye güç gönderdi. AA’nın haberine göre; TSK, tank yüklü TIR’lar, çok namlulu roketatar (ÇNRA), kapalı kasalar ve personel taşıyıcı zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 80-85 araçlık konvoyu İdlib’in güneydoğusunda Serakib ilçesine gönderdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de TSK’nın Sarakib kasabasının doğusundaki Kafr Amim köyünün girişine yeni bir mevzi kurduğunu duyurdu. TSK’nın kasabanın güneyindeki Al Sawami’de de yeni bir askeri mevzi kurduğu ifade edildi.