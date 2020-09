Rekor artışla ikinci sırada

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Kovid-19 adı verilen hastalığa yol açan yeni tip koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılan virüs hayatlarımızda çok büyük değişikliklere yol açtı. Dokuz ayı aşkın süredir insanlık koronavürüs salgınıyla mücadele ediyor. Dünya genelinde görülen koronavirüs vakalarının toplamı 27.3 milyonu geçti, can kaybı ise 863 binin üzerinde. Dünyada en fazla vaka görülen ülke ABD. Vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke Brezilya’ydı. Ancak 1.4 milyara yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan son 24 saatte Brezilya’yı geride bırakarak en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.



90 bin yeni vaka



Hindistan’da son 24 saatte 90 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 4.2 milyonu geçtiği ülkede, Kovid-19 bağlantılı ölüm ise 72 bine yaklaştı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Hindistan’da 1016 yaşamını yitirdi. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 250 bin 429 kişi iyileşti. Hindistan, günlük yaklaşık 2.7 milyon yolcu taşıyan başkent Yeni Delhi’deki metro hatlarını vaka sayısının artmasına rağmen 169 gün sonra yeniden hizmete açtı. Metroya binenlerin vücut sıcaklığı tarama, sosyal mesafe şartı, daha az nakit para kullanımı gibi salgınla mücadele tedbirlerine uyması zorunlu kılındı. Metro istasyonlarında önlemlere uyulup uyulmadığı kameralar ve yerleştirilen çeşitli elektronik ekipmanla takip edilecek. Salgının yoğun olduğu bölgelerdeki metro durakları ise bir süre daha kapalı tutulacak.



22 eyalette artış



Salgınının dünyadaki merkez üssü haline gelen ABD’de de endişe verici bir sonuç ortaya çıktı. Reuters’ın verilerine göre ABD’nin 50 eyaletinden 22’sinde son dönemde vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Kaliforniya Eyaleti’nde havaların ısınmasıyla birlikte insanlar sahile akın etti. Üç hafta önceye kadar sadece Hawaii, Illinois ve Güney Dakota eyaletlerinde vaka sayısının arttığına dikkat çeken Reuters, son haftalarda vaka sayısının özellikle Ortabatı ve Güney bölgelerinde artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle nüfusun daha az yoğun olduğu eyaletlerde vaka sayısının arttığı kaydedildi. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3’üncü ülke Brezilya’da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 126 bin 650’ye, vaka sayısı da 14 bin 521 artarak 4 milyon 137 bin 521’e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo Eyaleti, 853 bin 85 vaka ve 31 bin 313 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak nitelendiriliyor.



Afrika’da benzer tablo

Afrika kıtasında, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7890 artarak 1 milyon 305 bin 252’ye ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 226 artışla 31 bin 357’ye yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 889 ölümle Güney Afrika, 5530 ölümle Mısır, 1556 ölümle Cezayir’de görüldü. Morityus’ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre’de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi. Vaka sayısı 638 bin 517 olan Güney Afrika’yı 99 bin 863 vaka ile Mısır ve 72 bin 394 vaka ile Fas izledi.



En kritik hastalar arasında



İtalya’nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Başkanı Dr. Alberto Zangrillo, ülkenin eski lideri Silvio Berluscani’nin durumu hakkında basını bilgilendirdi. Zangrillo, “Hastamız tedaviye yanıt veriyor ancak bu başardık anlamına gelmiyor. Şu an kendisi hastalığın en kritik aşamasında” dedi. Doktor, Berlusconi’nin solunum cihazına bağlanmadığını fakat yakın zamanda hastaneden taburcu olmasının da beklenmediğini sözlerine ekledi. 83 yaşındaki Berlusconi, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından cuma günü hastaneye kaldırılmıştı. Üç hafta sonra 84’üncü yaşını kutlayacak olan İtalyan siyasetçi, yaz tatilinin çoğunu Sardinya Adası’ndaki villasında geçirdi. Ülkedeki son dönemde artan vakaların bu adada tatil yapanlardan kaynaklandığı biliniyor. Koronavirüs salgınında 35 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da 276 bini aşkın kişi virüse yakalandı. Ülkede son 24 saatte 1695 yeni vaka tespit edilirken, can kaybına 16 kişi daha eklendi.



Yedi bölgede kırmızı alarm



Fransa’da yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7071 artışla 324 bin 777’ye yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 701’e ulaştı. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4.9’a yükseldi. Fransa’da alınan yeni karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge “kırmızı bölge” ilan edildi. Böylece ülkede “kırmızı bölge” sayısı 28’e yükseldi. Pasteur Enstitüsü’nden Prof. Antoine Fontanet, artışın devam etmesi halinde aralık ayına kadar durumun kritik hale gelebileceğini söyledi. İngiltere’de de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı. Ölenlerin sayısı son

24 saatte 2 artarak 41 bin 551’e ulaştığı ülkede, bir günde 2988 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 3287 vakanın saptandığı 22 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. İngiltere’de toplam vaka sayısı 347 bin 152 oldu.



Temizlik herkes için



Suudi Arabistan’ın Bureyde kentinde dünyanın en büyük deve hastanesi koronavirüs önlemlerinin gölgesinde açıldı. Hastanenin dış avlusunda “temizlik noktası” yazan ve üzerinde bir dezanfektan fotoğrafının bulunduğu panoya bakan bir deve objektife böyle yansıdı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 26 artarak 4107’ye çıktı.



‘Akciğerdeki hasar haftalarca geçmiyor’



Avusturya’da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi edilmesi gereken hastalarda meydana gelen akciğer hasarının taburcu edildikten sonra bile haftalarca kalıcı olduğunu ortaya koydu. Avrupa Solunum Derneği’nin Uluslararası Kongresi’ne sunulacak olan araştırma kapsamında 86 hastanın taburcu edildikten sonra takibi yapıldı. Bu hastaların 18’i hastanede kaldıkları sürede yoğun bakımda yattı. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61, yüzde 60’ını erkek oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 50’lik bir bölümü de aktif sigara içicisi ya da geçmişte sigara içen kişiler. Hastalar, taburcu edilmelerinin önce altıncı, sonra da 12’nci haftasında iki kez testlerden geçirildi. Bu testler sırasında akciğer tomografisi çekildi, klinik muayene yapıldı ve akciğer fonksiyon ölçümleri gerçekleştirdi.



Takipleri bırakılmamalı



İlk sonuçları yayımlanan araştırma kapsamında, Kovid-19’u ağır geçiren ve tedavisine hastanede devam edilen hastaların iyileşme süreçleri incelendi. Hastaların yüzde 88’inde taburcu olduktan 6 hafta sonra çekilen akciğer tomografisinde hasarın devam ettiği görüldü ve buzlu cam görüntüsüne rastlandı. Hastaların yüzde 47’si nefes almakta zorlandığını söyledi. Hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasından 12 hafta sonra ise akciğer hasarı görülen hastaların oranı yüzde 56, nefes almakta zorlandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 39 oldu. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Innsbruck Üniversite Kliniği’nden Dr. Sabine Sahanic, “Kovid-19’u atlatanlarda tedaviden haftalar sonra bile akciğer hasarının sürdüğü tespit edildi” dedi. Araştırmada, hastaların iyileşme sürecinin devam ettiği ve durumlarının da zaman ilerledikçe iyiye gittiği görüldü. Sahanic, “Zaman içerisinde orta dereceli iyileşmeler tespit edildi” dedi ve araştırmada elde edilen sonuçların, hastalığı ağır geçirenlerin taburcu edildikten sonra da düzenli şekilde takip edilmesinin önemini ortaya koyduğunu aktardı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin uzun sürmesine karşın akciğerdeki hasarın zamanlar artış kaydetmediği anlaşıldı.

Çin aşıları görücüye çıktı



Yeni tip koronavirüs salgınının çıkış noktası kabul edilen Çin, geliştirdiği aşıları ilk kez görücüye çıkardı. Sinovac Biotech ve Sinopharm adlı şirketler tarafından geliştirilen aşı adayları Pekin ticaret fuarında kamuoyuna sunuldu. Aşılar henüz piyasaya sürülmedi ancak üreticiler Faz 3 deneylerinin ardından bu yılın sonuna kadar onay almayı umduklarını belirtti. Sinovac’tan bir yetkili, yılda 300 milyon doz üretebilen aşı fabrikasının inşaatını tamamladıklarını söyledi. Rusya denetim ajansı Rospotrebnadzor yöneticisi Anna Popova ise Vektor Devlet Bilim Merkezi’nin geliştirdiği aşının klinik araştırmalarının 30 Eylül’de tamamlayacağını duyurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da Oxford aşısı için onay çıkmamasına rağmen üretimine başladığını açıkladı. İngiltere için 30 milyon doz aşı üretilecek.