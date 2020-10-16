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16.10.2020 - 10:08 | | AA

Resmen felaket... 24 saatte 895 kişi daha öldü!

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 895 kişi hayatını kaybetti.

Resmen felaket... 24 saatte 895 kişi daha öldü!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 895 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 161'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 371 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 370 bin 468'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 453 bin 779 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

 

Bisikletli çocuğu yere böyle yuvarladı Esenler'de bir kişi yanından geçen bisikletli çocuğu eliyle iterek yere düşürdü. O anlar güvelik kamerasına yansıdı.
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