Resmi uyarı: Bu dezenfektanları kullanmayın!

Odun ruhu olarak da bilinen metanol (metil alkol) yakıt veya antifiriz üretiminde kullanılıyor. Deriden emilmesi halinde zehirli olan metanol, içilmesi halinde hayati tehlikeye yol açıyor.

FDA’dan yapılan açıklamada, yüksek miktarda metanol içeren el dezenfektanlarının ABD’ye ithalinin önlenmesi için tedbir alındığı, piyasada satılmakta olanların da toplatılması için talimat verildiği belirtildi.

FDA daha önce de metanol nedenli zehirlenme vakalarında artış olduğu ve bunun körlük, kalp sorunları ve bazı durumlarda ölüme yol açtığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe