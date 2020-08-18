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18.08.2020 - 18:32 | | AA / DHA

Reuters duyurdu Rusya doğruladı! Rus tümgeneral Suriye'de hayatını kaybetti

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

Reuters duyurdu Rusya doğruladı! Rus tümgeneral Suriye'de hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.

İDLİB'DE RUS İHA'SI DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Kente bağlı Harem ilçesi kırsalında bulunan Duveli köyünde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA düştü. Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. Ağaçlık alan düşen İHA'nın enkazı başında toplanan vatandaşlar, naralar attı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Reuters duyurdu Rusya doğruladı Rus tümgeneral Suriyede hayatını kaybetti

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