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20.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Robot süpürge casus olabilir!

Yapılan bir araştırmaya göre son dönem popüler olan robot süpürgeler hack’lenerek bir ses kayıt cihazına dönüştürülebilir.

Robot süpürge casus olabilir!

ABD’de Maryland Üniversitesi ile Singapur Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, evlerde kullanılan robot süpürgelerin bir “casusluk” aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Bilişim Topluluğu’nun (ACM) bir konferansında sunulan araştırma, robot süpürgelerin eşyalara çarpmamak için kullandığı, lazer darbeleriyle bir nesnenin uzaklığını anlamaya yarayan “Lidar” teknolojisinin mikrofon olmasa bile ses toplamak için hack’lenebileceğini gösterdi.

Mikrofonsuz dinleme

Süpürgedeki Lidar teknolojisi, ortamı bir lazerle tarıyor. Casuslukta 1940’lardan beri kullanılan lazer mikrofonlar da bu değişiklikleri tekrar ses dalgalarına dönüştürebiliyor. Araştırmacılar robot süpürgeyi hack’ledi. Sonra iki ses kaynağıyla deneyler yaptılar. Bir kaynak, bilgisayar hoparlörlerinden çıkan sayılar okuyan insan sesiydi. Diğeri ise TV sesi. Araştırmacılar, aldıkları sinyalleri insan seslerini eşleştiren algoritmaya iletti. “LidarPhone” bilgisayar sistemleri, konuşulan numaraları yüzde 90 doğrulukla bildi. Ayrıca bir dakikalık kayıttaki TV programlarını yüzde 90’dan fazla doğrulukla tanıdı. Robot süpürgelerin evlerin haritalarını bulut depolamada sakladığına dikkat çekeken uzmanlar “Bu haritalar, reklamcılar ve üreticilere müşterinin yaşam tarzı gibi bilgileri vererek gizlilik ihlalleri oluşturabilir” uyarısında bulundu.

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