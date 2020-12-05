Roma sokaklarında fayton yasağı

Roma Belediyesi’nin aldığı kararla atlı faytonlar kent içinde, motorlu taşıtlarla aynı yollarda kullanılamayacak. Faytonların sadece parklarda ve saat düzenlemesi gibi yeni kurallarla kullanımına izin verilecek. Parklarda kullanılan fayton atları, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarsa çalıştırılamayacak. Ayrıca hayvanlar düzenli molalar verilerek günde en fazla 7 saat faytona koşulabilecek. Kurallara uymayan faytonculara 500 euro’ya kadar idari para cezası, ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak. Roma’da fayton turunda, yolcu başına 100 Euro’ya varan ücretler alındığı belirtiliyor. Hayvanseverler ise atlı faytonların kaldırılmasını istiyor.