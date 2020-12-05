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05.12.2020 - 07:00 |

Roma sokaklarında fayton yasağı

İtalya’nın başkenti Roma’da özellikle turistlerin rağbet ettiği atlı faytonların kent içinde kullanımı yasaklandı.

Roma sokaklarında fayton yasağı

Roma Belediyesi’nin aldığı kararla atlı faytonlar kent içinde, motorlu taşıtlarla aynı yollarda kullanılamayacak. Faytonların sadece parklarda ve saat düzenlemesi gibi yeni kurallarla kullanımına izin verilecek. Parklarda kullanılan fayton atları, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarsa çalıştırılamayacak. Ayrıca hayvanlar düzenli molalar verilerek günde en fazla 7 saat faytona koşulabilecek. Kurallara uymayan faytonculara 500 euro’ya kadar idari para cezası, ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak. Roma’da fayton turunda, yolcu başına 100 Euro’ya varan ücretler alındığı belirtiliyor. Hayvanseverler ise atlı faytonların kaldırılmasını istiyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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