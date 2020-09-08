Romanya Hakkında Bilgiler; Romanya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Romanya ülkesinin bayrağı üç renkten oluşmaktadır. İlk defa 1877 tarihinde göndere çekilen bayrağın renkleri sarı, kırmızı ve mavidir. Bayrak ülke kuruluşundan bu zamana kadar bazı değişikliklere maruz kalmıştır. En son kabul edilen şekliyle üç renk şerit halinde dikey olarak yer almaktadır. Bayraktaki renkler farklı manalara gelmektedir. Sarı renk milletin madenlerini ve güneşi sembolize etmektedir. Mavi renk göndere en yakın yerde konumlandırılmıştır ve refah ve özürlüğü ifade etmektedir. Kırmızı renk ülke özgürlüğü için akıtılan kanları temsil etmektedir. Şu anda güncel olarak kullanılan bu bayrak 1986 yılında tasarlanmıştır.



Romanya Nerededir?



1800’lü yılların sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan ülke Avrupa Kıtasında yer almaktadır. Avrupa Kıtasının orta kısmında ve güneydoğusunda yer alan ülke Karadeniz’in batı kıyısındadır. Aynı zamanda Balkan yarımadasının da kuzey kısmında bulunmaktadır. Ülkenin komşuları güneybatı kısımda Sırbistan, güney kısımda Bulgaristan, kuzeyde Ukrayna, kuzeydoğu kısımda Moldova ve kuzeybatı kısımda ise Macaristan’dır.



Romanya Nüfusu Ne Kadar?



Romanya’nın nüfusu yıllara göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılı için tahmini nüfusu yaklaşık olarak 19.301.233’tür. Bu nüfus rakamıyla dünya ülkelerinin nüfusları listesinde tahminen 60-61. Sıralarda yer almaktadır. 238.396 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ülke için nüfus sayısı kalabalık kabul edilmektedir. Ülkenin Bükreş kentindeki nüfus yaklaşık 2,5 milyondur.



Ülkenin toprakları dünyadaki toprakların yaklaşık %0.17’sini oluşturmaktadır. Romanya nüfusu Avrupa Birliği’ne dahil ülkeler içinde 9. sırada bulunmasını sağlamıştır. Yüzölçümü bakımında da Avrupa Birliği’nin 7. büyük ülkesi olma özelliğine sahiptir.



Romanya Başkenti Neresidir?



Orta Avrupa ülkelerinden olan Romanya’nın başkenti Bükreş’tir. Bükreş ili aynı zamanda bir eyalet ve bölgedir. Ülkenin önemli kentlerinden olan Sibiu kenti, 2007 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Üşke yarı başkanlık sistemiyle yönetilmektedir.



Eyalet sistemine göre idari bölümlere ayrılan Romanya, komün ve şehirler biçimden şekillenmiştir. Romanya 9 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu bölümler; Transylvania, Moldovia, Dobrogea, Banat, Bükreş, Eflak, Güney Bukovina, Crişina ve Maramureş’tir. Bu bölümlerin bazıları deniz kenarında yer almaktadır. Ekonomik olarak gen çok gelişen bölgesi Banat’tır. Kültürel çeşitliliğin en çok hissedildiği bölge Moldovia’dır. Ülkenin en meşhur bölgesi ise Transylvania’dır.



Romanya Para Birimi Nedir?



Romanya’nın resmi para birimi Yeni Rumen Leyi’dir. Ülkede 1952’den 2005 senesine dek resmi para birimi olarak Rumen Leyi kullanılmaktaydı. Ancak ülke 2005 yılının Temmuz ayında para biriminden 4 sıfır çıkartılmıştır. O günden beri para birimi Yeni Rumen Leyi olmuştur. Yeni Rumen Leyi’nin banknotları 1, 5, 10, 50, 100, 200 ve 500 Rumen Leyi şeklinde kullanılmaktadır.



Romanya Resmi Dili Nedir?



Avrupa Birliği’ne üye olan Romanya’da resmi dil Rumence’dir. Avrupa’da eski bir toprak parçası olduğu ve farklı medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı için Rumence dışında konuşulan diller de bulunmaktadır. Romanya’nın sınırındaki bölgelerde sıklıkla Almanca ve Macarca dilleri konuşulmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği üyesi olması ve sıkça turist alması sebebiyle dünya genelinde kabul görmüş Fransa ve İngilizce dilleri de konuşulmaktadır.



Romanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ve Romanya coğrafi olarak birbirine çok yakın konumdadır. İki ülkede Doğu Avrupa ülkelerinin saat diliminde bulunduğu için saatleri aynıdır. Böylelikle Romanya ve Türkiye arasında bir saat farkı bulunmamaktadır. İstanbul’da saat kaç ise Bükreş’te ya da farklı şehirlerde de saat aynıdır.