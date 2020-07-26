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26.07.2020 - 20:54 | | AA

Romanya, Türkiye'yi corona virüste riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Romanya, Türkiye'yi corona virüste riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (26 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.
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