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17.08.2020 - 17:51 |

Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti!

Romanyalı pop star Tavy Pistiu, hemzemin geçitte eşinin kullandığı araca bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eşinin de ağır yaralandığı kaza sırasında Pustiu'nun cep telefonu, korkunç olayı saniye saniye kaydetti.

Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti!

Romanyalı 29 yaşındaki pop star Tavy Pistiu'nun hayatını kaybettiği, eşinin de ağır yaralandığı korkunç kaza, Romanya'nın Ploiesti kentindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Aracın yolcu koltuğunda oturan Pustiu, bir yandan aracın teybini açıp yüksek sesle müzik dinlerken bir yandan da cep telefonuyla o anları kameraya alıyordu. Arada sırada da aracı kullanan eşine bakarak onu da görüntüye dahil ediyordu.

Çiftin yolculuğu keyifli bir şekilde devam ediyordu. Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu korkunç kaza meydana geldi.

Tavy Pustiu'nun çektiği videoda, aracı kullanan eşinin, hemzemin geçitte bir sağa bir sola baktığı ancak yine de kendilerine yaklaşan treni fark edemediği görülüyor.

Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti

Tavy Pustiu ise hemzemin geçitte treni gördüğünde artık çok geçti. Tren, araca Pustiu'nun oturduğu taraftan çarptı. Pustiu'nun trenin araca çarptığı andaki çığlıkları da çektiği videoya yansıdı. Pop şarkıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı.

Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada kazanın hemzemin geçitte gerekli kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Kazadan sonra çiftin içinde bulunduğu araç hurdaya döndü.

 

 

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