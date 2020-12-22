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22.12.2020 - 16:22 | | AA

Ruanda Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderdi

Ruanda, yardım talebinin ardından Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) asker gönderdi. Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, basına yaptığı açıklamada, askerlerin OAC'ye şartlı olarak gönderildiğini ancak yetkilerinin Birleşmiş Milletler (BM) kısıtlamalarıyla sınırlanmayacağını bildirdi.

Ruanda Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderdi

Kagame, "Askerlerimiz, seçim öncesi başkent Bangui'de güvenliği sağlamak için görevlendirildi." ifadesini kullandı.

Ruanda askerlerinin, iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması sonrası OAC'ye gönderildiği belirtildi.

Askerlerin, OAC'de seçim güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra eski Cumhurbaşkanı François Bozize liderliğindeki ayrılıkçılarla da mücadele etmesi bekleniyor.

Bu arada Ruanda askerlerinin 2016'dan beri mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ve üst düzey devlet görevlilerini koruduğu aktarıldı.

OAC, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuş ve Rusya, ülkeye asker göndermişti.

OAC'de seçim öncesi çatışmalar şiddetlendi

OAC'de 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında çatışmalar şiddetini artırdı.

Anayasa Mahkemesi, ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden indirilen ve Uganda'ya sürgüne gönderilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemişti.

Tamirhanede levye ve sopalı kavga kameradaKocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma, yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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